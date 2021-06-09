В ХК «Юность-Минск» прокомментировали исключение клуба из числа участников хоккейной Лиги чемпионов
Хоккейная Лига чемпионов вместо поиска оптимальных путей разрешения возникших сложностей решила поддаться внешнему давлению.
Такое заявление было размещено на сайте хоккейного клуба «Юность-Минск» в качестве комментария относительно исключения команды из числа участников Лиги, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
В заявлении команды отмечается, что «Юность-Минск» своевременно предоставила все гарантии, запрашиваемые хоккейной Лигой чемпионов. И в связи с этим решение учредителей Лиги об отзыве квоты столичного клуба «стало достаточно неожиданным».
«К сожалению, спорт сегодня перестал быть свободным от политики, а давление, оказываемое на спортивные и коммерческие бренды, выросло в разы. Не всем удается противостоять этому давлению. И теперь хоккейная Лига чемпионов вместо поиска оптимальных путей разрешения возникших сложностей решила поддаться внешнему давлению и отобрать у нашего клуба заслуженное право представлять весь белорусский хоккей на международной арене», — говорится в заявлении.
Источник: Виктория Логовик
08:07 09/06/2021
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