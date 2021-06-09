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Фоден – самый дорогой футболист мира по версии CIES

Бывший самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе не вошел даже в Топ-10.


Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Фил Фоден возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии CIES.

В топ-3 самых дорогих футболистов – его коллеги по сборной Англии – форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд (151, 1 млн) и полузащитник "дьяволов" Мэйсон Гринвуд (178 млн евро).


В Топ-5 также вошел игрок "Манчестер Юнайтед" и лидер последнего сезона португалец Бруну Фернандеш.

Отметим, что ранее самым дорогим футболистом мира считался французский нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе – теперь он опустился на 12-е место в рейтинге и стоит 118,3 млн евро.

Самые дорогие футболисты мира (CIES)

190,2 млн - Филип Фоден ("Манчестер Сити")

178,0 млн - Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед")

159,1 млн - Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед")

155,5 млн - Эрлин Холаннн ("Боруссия" Дортмунд)

154,3 млн - Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед")

138,7 млн - Френки де Йонг ("Барселона")

133,2 млн - Педри ("Барселона")

131,6 млн - Альфонсо Дэвис ("Бавария")

127,8 млн - Жоау Феликс ("Атлетико")

123,6 млн - Мэйсон Маунт ("Челси")

Ранее сообщалось, что один из главных талантов сборной Нидерландов пропустит Евро-2020 из-за травмы.
Фокус
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