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Международный совет объявил о серьезном изменении правил игры в футбол

Теперь голы можно забивать не только ногами, туловищем и головой. Международная организация (IFAB), которая занимается разработкой и регулированием футбольных правил, серьезно изменила регламент игры.

Международный совет объявил о серьезном изменении правил игры в футбол
Новое постановление IFAB касается игры рукой. В организации теперь считают, что плечо не является частью руки, передает ru.oxu.az со ссылкой на sports.ru.

"Следовательно, это часть тела, с помощью которой можно законно забить гол, поэтому она должна учитываться при оценке офсайда", - говорится в обновленных правилах.

Кроме того, теперь не каждый контакт руки и мяча будет считаться нарушением. Положение руки игрока следует оценивать по отношению к движению его тела в данной конкретной ситуации.
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