Сборная Беларуси получили 98 лицензий на Олимпиаду в Токио
Беларусские спортсмены завоевали 98 лицензий на Олимпийские игры в Токио. Об этом сегодня заявил глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко.
Отметим, что на Олимпиаду в Рио беларусами были завоеваны 105 лицензий. Тогда в соревнованиях приняли участие 123 беларусских спортсмена.
На Олимпиаде в Лондоне выступили 173 беларусских спортсмена в 25 видах, в 2008 году в Пекине Беларусь была представлена 181 спортсменом, в Афинах – 151 беларусский спортсмен участвовал в соревнованиях, в Австралии на ОИ в Сиднее за Беларусь выступали 134 спортсмена, в Атланте Беларусь была представлена 144 спортсменами, выступившими в 21 виде спорта, пишет
by.tribuna.com/
21:14 08/06/2021
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