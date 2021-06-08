Сборная Беларуси получили 98 лицензий на Олимпиаду в Токио





Отметим, что на Олимпиаду в Рио беларусами были завоеваны 105 лицензий. Тогда в соревнованиях приняли участие 123 беларусских спортсмена.





На Олимпиаде в Лондоне выступили 173 беларусских спортсмена в 25 видах, в 2008 году в Пекине Беларусь была представлена 181 спортсменом, в Афинах – 151 беларусский спортсмен участвовал в соревнованиях, в Австралии на ОИ в Сиднее за Беларусь выступали 134 спортсмена, в Атланте Беларусь была представлена 144 спортсменами, выступившими в 21 виде спорта, пишет

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