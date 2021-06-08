Хижинкова в письме на Окрестина: «Ваши слова никогда не потеряют смысла, так как поддержка не имеет сроков давности»
«Мисс Беларусь 2008», которая сама провела за решеткой больше 40 суток, написала письмо журналистам Дмитрию Руто, Александру Ивулину и Ярославу Писаренко, которые сейчас в неволе.
Ольга Хижинкова и Александр Ивулин
Напомним, Ивулин осужден на 30 суток, Руто и Писаренко – на 15.
— Ох, Саша, Саша, сколько же нервных клеток потеряно благодаря тебе в мою футбольную бытность, — пишет экс-пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова. — Все дело в том, что Ивулин — не просто журналист, а во многом энтузиаст и регулярно без особого труда оказывается в самом эпицентре событий: то в закрытой для журналистов подтрибунке, то в раздевалке, являясь свидетелем не предназначенных для его глаз и ушей событий и диалогов.
Отгребая в очередной раз за авторский стрим Ивулина, всегда отдавала должное тому, что Саша на своем месте и не его беда в том, что отменно выполняет все, что делает.
На контрасте с Ивулиным отличник отечественной журналистики Дима Руто. Беларусский Гордон (производительность + объем = даже комментарий не меньше, чем на 2 страницы печатного текста) и залог моей спокойной жизни. Упоминание его фамилии в качестве интервьюера — решающий аргумент в пользу профессионализма и оперативности. А еще дипломат и самый ответственный из всех известных мне представителей профессии.
Ну и младший научный сотрудник, Ярослав Писаренко, с которым мы взаимодействовали меньше всего, но всегда максимально успешно.
Сегодня журналисты и другие честные беларусы находятся там, где вряд ли им передадут хоть строчку из письма. Но то, что любовь, переживания и слова поддержки не испаряются в открытый космос, а генерируются в какой-то особый вид энергии, пробивая собой холодные каменные стены Окрестина, я знаю не понаслышке.
Поэтому пишите ребятам не только бумажные письма, которые им вряд ли передадут, но и вот такие публикации. На них цензоры не в состоянии наклеить бирку «возврат». Ваши слова никогда не потеряют смысла, так как поддержка не имеет сроков давности. Держитесь, родные.
Мы с вами.
20:05 08/06/2021
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