Напомним, Ивулин осужден на 30 суток, Руто и Писаренко – на 15.





— Ох, Саша, Саша, сколько же нервных клеток потеряно благодаря тебе в мою футбольную бытность, — пишет экс-пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова. — Все дело в том, что Ивулин — не просто журналист, а во многом энтузиаст и регулярно без особого труда оказывается в самом эпицентре событий: то в закрытой для журналистов подтрибунке, то в раздевалке, являясь свидетелем не предназначенных для его глаз и ушей событий и диалогов.





Отгребая в очередной раз за авторский стрим Ивулина, всегда отдавала должное тому, что Саша на своем месте и не его беда в том, что отменно выполняет все, что делает.





На контрасте с Ивулиным отличник отечественной журналистики Дима Руто. Беларусский Гордон (производительность + объем = даже комментарий не меньше, чем на 2 страницы печатного текста) и залог моей спокойной жизни. Упоминание его фамилии в качестве интервьюера — решающий аргумент в пользу профессионализма и оперативности. А еще дипломат и самый ответственный из всех известных мне представителей профессии.





Ну и младший научный сотрудник, Ярослав Писаренко, с которым мы взаимодействовали меньше всего, но всегда максимально успешно.





Сегодня журналисты и другие честные беларусы находятся там, где вряд ли им передадут хоть строчку из письма. Но то, что любовь, переживания и слова поддержки не испаряются в открытый космос, а генерируются в какой-то особый вид энергии, пробивая собой холодные каменные стены Окрестина, я знаю не понаслышке.





Поэтому пишите ребятам не только бумажные письма, которые им вряд ли передадут, но и вот такие публикации. На них цензоры не в состоянии наклеить бирку «возврат». Ваши слова никогда не потеряют смысла, так как поддержка не имеет сроков давности. Держитесь, родные.





Мы с вами.



