Дмитрий Басков прокомментировал исключение «Юности» из Лиги чемпионов

Оргкомитет турнира объявил о решении аннулировать лицензию клуба на участие в розыгрыше сезона-2021/22 годов в связи с логистическими сложностями по приезду команд в Беларусь.





«Логистические сложности, которые на данный момент называются основной причиной отзыва «уайлд-карт» для белорусского представителя, решаемы. В наше время есть достаточно способов для комфортного и безопасного перемещения, однако учредители лиги в данном случае решили пойти по пути наименьшего сопротивления.





Мы с сожалением отмечаем, что один из сильнейших клубов нашей страны, команда с богатыми чемпионскими традициями – «Юность-Минск» – не сможет представить Беларусь на международной арене в предстоящем сезоне. Это право было заслуженно, клуб уже имеет успешный опыт выступления в Хоккейной лиге чемпионов и не раз доказывал свою состоятельность в качестве организатора международных матчей, пишет by.tribuna.com

Вместе с тем, мы верим в то, что Лига сможет выработать иные пути решения вопроса об участии нашей страны в турнире в дальнейшем и Беларусь вновь станет частью европейской хоккейной семьи, а победитель беларусского чемпионата сумеет в очередной раз полноправно бороться за звание лучшего из лучших с сильнейшими клубами континента», – сказал Басков.











