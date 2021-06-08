+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Дмитрий Басков прокомментировал исключение «Юности» из Лиги чемпионов

Председатель ФХБ Дмитрий Басков об исключении «Юности» из ЛЧ: «Есть достаточно способов для комфортного и безопасного перемещения, однако учредители лиги решили пойти по пути наименьшего сопротивления»

Оргкомитет турнира объявил о решении аннулировать лицензию клуба на участие в розыгрыше сезона-2021/22 годов в связи с логистическими сложностями по приезду команд в Беларусь.

«Логистические сложности, которые на данный момент называются основной причиной отзыва «уайлд-карт» для белорусского представителя, решаемы. В наше время есть достаточно способов для комфортного и безопасного перемещения, однако учредители лиги в данном случае решили пойти по пути наименьшего сопротивления.

Мы с сожалением отмечаем, что один из сильнейших клубов нашей страны, команда с богатыми чемпионскими традициями – «Юность-Минск» – не сможет представить Беларусь на международной арене в предстоящем сезоне. Это право было заслуженно, клуб уже имеет успешный опыт выступления в Хоккейной лиге чемпионов и не раз доказывал свою состоятельность в качестве организатора международных матчей, пишет by.tribuna.com
Вместе с тем, мы верим в то, что Лига сможет выработать иные пути решения вопроса об участии нашей страны в турнире в дальнейшем и Беларусь вновь станет частью европейской хоккейной семьи, а победитель беларусского чемпионата сумеет в очередной раз полноправно бороться за звание лучшего из лучших с сильнейшими клубами континента», – сказал Басков.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]