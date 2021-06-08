



Правление CHL решило, что участие Беларуси в сезоне КХЛ 2021/22 на сегодняшний день связано со слишком большим количеством непредсказуемых факторов для всех заинтересованных сторон, и, следовательно, wild card для «Юности» был отменен.





– В связи с недавними инцидентами в Беларуси и последовавшими реакциями, влекущими за собой непредсказуемые последствия, поездки в Минск и из Минска стало затруднительным. Было объявлено о приостановке различных перелетов, и эти решения уже вступили в силу, некоторые перелеты приостановлены по крайней мере до конца октября, и невозможно предусмотреть, что может произойти в дальнейшем.





Одним из обязательных условий нашего общеевропейского соревнования является безопасное перемещение и пребывание в странах команд, болельщиков, официальных лиц, спонсоров, партнеров и поставщиков услуг.





К сожалению, в настоящий момент такие условия не гарантированы в отношении поездок в Беларусь и из Беларуси. В данный момент участники CHL не имеют возможности заранее планировать маршруты передвижения, а для того, чтобы розыгрыш CHL мог состояться, и мы могли выполнить свои обязательства перед заинтересованными сторонами, нам необходимо четкое понимание ситуации.





Независимо от нашего решения, Беларусь, которая является важной частью в истории CHL, остается уважаемым партнером, и мы бы хотели поблагодарить «Юность-Минск» и ФХБ за их сотрудничество и усилия по разрешению ситуации в это непростое время.





Совет CHL еще не принял решение относительно освободившегося места (32-й команды) для участия в соревновании. В ближайшие недели будут рассмотрены и проанализированы различные варианты. CHL проинформирует об этом сразу после того, как решение будет принято, - сообщается на официальном сайте CHL.





23 мая в Минске принудительно был посажен самолет, выполнявший рейс по маршруту Афины – Вильнюс. С борта на территории Беларуси был снят журналист Роман Протасевич. Его поместили в СИЗО. Правозащитниками Протасевич признан политзаключенным. После этого события ряд стран закрыли авиасообщение с Беларусью.