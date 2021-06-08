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Валерий Исаев: «Шпилевский грамотен, одержим, амбициозен, мотивирован и имеет кожу крокодила на неудачи»

Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о назначении Алексея Шпилевского на пост главного тренера Эрцгебирге. Напомним, белорус подписал контракт с клубом второй немецкой Бундеслиги до лета 2024 года.


«Почему-то есть уверенность в успехе этого парня. И очень хочется, чтобы у него получилось там. Сначала в Европе младший выучился как нужно делать, затем в странах бывшего СССР получил опыт как не надо делать. На самом деле это колоссальный опыт. Алексей по восприятию мира и характеру европеец, его мысли и мотивация прошивали навылет русскоговорящих парней. Большинство иронично кряхтели в платок, ленивые прилюдно воевали. Да, проблемы в душевном общении с каждым, но это наживное.

Главное: он грамотен, одержим, амбициозен, мотивирован и, по-моему, имеет кожу крокодила на неудачи. Вот теперь буду с интересом следить за его результатами. Думаю, очень многое будет зависеть от его агента. Мама должна стать просто болельщиком», — написал Исаев в Facebook.

На протяжении тренерской карьеры Шпилевский работал с молодежными командами Зонненхоф Гроссашпаха, Штутгарта и Лейпцига, а также с основным составом брестского Динамо.
 
В ноябре 2018 года наставник возглавил Кайрат. Под его руководством команда стала чемпионом Казахстана в 2020 году.
Sportarena.by
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