С 3 по 6 июня состоялся самый крупный до ОИ летний турнир в гребле на байдарках и каноэ – чемпионат Европы. Мероприятие прошло в польской Познани (изначально планировалось в немецком Дуйсбурге, но было перенесено из-за коронавирусных ограничений).





Сборная Беларуси отправилась в соседнее государство основным составом и в итоге заняла третье место в неофициальном медальном зачете. Однако, пожалуй, более ярко отличились беларусы, которые пришли на гребной канал «Мальта» в качестве зрителей.





Чем отметились болельщики?





6 июня беларусы Познани пришли к каналу и расположились на склоне вдоль финишной прямой. С собой зрители принесли бело-красно-белые флаги. В акции участвовало несколько десятков человек.





Почему это не могло подбодрить беларускую команду?





Потому что гребля в Беларуси – один из самых провластных видов спорта. Главным тренером сборной давно является стопроцентный «государев человек» Владимир Шантарович, а в команде его авторитет неоспорим.





По свидетельствам близких к сборной источников, после выборов Шантарович собрал своих подопечных и поставил условие: чтобы критически высказываться о ситуации в стране, сначала требуется завершить карьеру.





Сам же Шантарович словесно разносил митинги и стачки, а под Новый год лично посетил прием по случаю записи праздничной речи Александра Лукашенко, захватив с собой также верную режиму гребчиху Маргариту Махневу (она подписала письмо за Лукашенко даже раньше коуча).





И это – далеко не единственные подписанты за режим в гребной сборной. Только в составе тренеров, помимо Шантаровича, Лукашенко поддержали еще 9 человек – самые известные из них, конечно, чемпионы ОИ-2008 Вадим Махнев и Андрей Богданович, брат экс-депутата и нынешнего члена исполкома НОК Александра Богдановича. Еще две подписи за режим оставили врачи сборной.





Что касается спортсменов, в списке подписантов 161 байдарочников и каноистов, и значительная часть – былые или нынешние подопечные Шантаровича. Конкретно из 27 участников чемпионата Европы от Беларуси режим поддержали семеро: помимо упомянутой Литвинчук это Максим Крысько, Иван Потапенко, Денис Махлай Дмитрий Третьяков, Дарина Пикулева и Инна Савчук.





Также в заездах участвовали жена Махнева Маргарита и Владислава Скриганова, подписалась мать и личный тренер которой Татьяна. Кроме того, Ольга Худенко, Надежда Попок и Олег Юреня, хоть их фамилий и нет в списке подписантов, относятся к внутренним войскам – одному из самых жестоких к простым беларусам и верных Лукашенко силовых подразделений.





В общем говоря, БЧБ-флаг вряд ли кого-то в этой сборной способен вдохновить – а под управлением Шантаровича о таком вслух никто даже не заикнется.





А что по спортивным результатам и перспективам на ОИ?

Как уже было сказано, Беларусь стала третьей по медалям – 3 золота, 3 серебра, 2 бронзы. Успешнее выступили лишь Германия и Венгрия (у нее тотальное доминирование – сразу 9 золотых медалей).





Главная проблема – в доле из общего количества медалей тех, что завоеваны на олимпийских дистанциях. В Токио планируется всего 12 видов дистанций – по 6 у мужчин и женщин, – беларуская команда имеет лицензии на 7 из них, а награды в Польше добыла лишь на двух: в заездах на 500 метров в женской байдарке-двойке (бронза) и байдарке-четверке (серебро).





Обе медали помогли добыть Литвинчук и Худенко (в четверке к ним присоединялись Махнева и Попок) – у них хорошие шансы порадовать Лукашенко и олимпийскими наградами (бронзу ОИ-2016 брали той же четверкой).





На остальных заездах формата Игр перспективы не настолько радужные. У мужчин их почти совсем не видно: в байдарке-одиночке на дистанции 1000 м Юреня вышел в финал, но там стал последним, 9-м, на строчку выше расположилась байдарка-четверка на 500 м, а больше и лицензий нет.





У женщин еще куда ни шло: в байдарке-одиночке на 500 метров Худенко стала пятой с небольшим отставанием от бронзы, также пятой оказалась каноэ-двойка на 500 м, в каноэ-одиночке на 200 м Алена Ноздрева остановилась в гребке от пьедестала.





Однако вспомним, что на ОИ в борьбу вступят не только европейцы, и конкуренция лишь усилится.





На оттачивание формы у всех гребцов есть еще два месяца – соревнования в Токио запланированы на 2-7 августа.