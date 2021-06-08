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Минюст Швейцарии запретил наказывать клубы Суперлиги

УЕФА и ФИФА получили официальное уведомление от министерства юстиции Швейцарии о том, что они не могут принимать ответные меры против клубов, не покинувших число участников Европейской Суперлиги.

Фото:Twitter Суперліги

Как сообщает испанское издание Cadena SER, швейцарские судебные власти предостерегают обе международные футбольные организации от наложения санкций на "Барселону", мадридский "Реал" и "Ювентус".

19 апреля 12 команд-основателей объявили о создании Европейской Суперлиги. Но уже через два дня девять клубов под давлением болельщиков, ФИФА, УЕФА, политиков своих стран объявили о выходе из соревнования, пишет gazeta.ua.
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