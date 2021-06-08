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Михаил Захаров: «Смогу ли я без хоккея? Буду что-то искать. Все-таки тут мне опыта не хватило. Хотя у меня зашкаливающее количество проведенных чемпионатов мира»

Экс-главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров рассказал о своей отставке.

Михаил Захаров: «Смогу ли я без хоккея? Буду что-то искать. Все-таки тут мне опыта не хватило. Хотя у меня зашкаливающее количество проведенных чемпионатов мира»
– Оценка одна – неудачно выступили, задачу не выполнили. Вопрос закрывается. Если неудачно выступаешь, команде нужен другой тренер.

– Чего не хватило?

– Нужно подумать. Для многих это был первый чемпионат мира, как и для вратарей. Это очень важно. Из ветеранов пять-шесть человек остались. Многие белорусы хорошо играли в КХЛ, но уровень чемпионата мира сильно вырос за два года. Всем нам опыта и не хватило.

– У канадцев было еще больше дебютантов.

– Сколько у них хоккеистов из НХЛ было? У сборной России вообще состав был супер, как они говорили. Чемпионат мира – довольно сложное соревнование, что еще раз подтвердила игра с Великобританией. Хотя мы их и перебросали, но в самом важном матче мы уступили.

– Сегодня вы подали в отставку, но положительно отреагировали на назначение нового тренерского штаба сборной.

– Если мы хотим идти вперед, то штаб должен быть связан только с командой КХЛ. Все остальное – это неправильно. Могу сказать, что на следующем чемпионате мира Казахстан будет выше сборной Беларуси. Это 1000 процентов. Потому что они играют одним составом, все сочетания наиграны. И тренеру проще было.

Освобожденный тренер – это неправильно. Больше вариантов искать не надо: тренер минского «Динамо» – он же тренер сборной. У Казахстана сегодня результат выше, чем у нас и латышей.

– Вы сами подали в отставку?

– Конечно, это ведь логично. Нет результата.

– Что будете делать дальше?

– Свободен. Смогу ли я без хоккея? Буду что-то искать. Все-таки тут мне опыта не хватило. Хотя у меня зашкаливающее количество проведенных чемпионатов мира. Мое мнение, что следующему тренеру нужно давать работать два года. Даже если выступят неудачно. Тот опыт, который получат на чемпионате мира неоценим. Там придется сражаться, – сказал Захаров.
Источник: Трибуна
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