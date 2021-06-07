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Рене Фазел: это был мой последний чемпионат мира в качестве главы ИИХФ, и он получился незабываемым и невероятным

Глава ИИХФ Рене Фазел подвел итоги чемпионата мира-2021.

"Это был мой последний чемпионат мира в качестве главы ИИХФ, и он получился незабываемым и невероятным. Когда Россия проиграла, все говорили о том, какой слабой Канаде она уступила.

Но что теперь сказать? Канада всегда остается Канадой: непредсказуемой, сильной, у команды невероятная энергетика. Чемпионат мог пойти по такому большому количеству сценариев. Канада могла отправиться домой, и Россия бы играла с кем-то другим. Спорт этим и великолепен", — цитирует Фазеля ТАСС.
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