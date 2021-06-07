Определены соперники сборной Беларуси на ЧМ по хоккею в 2022 году. Если кому интересно, конечно
Стали известны составы групп на чемпионате мира по хоккею 2022 г., который пройдет в Финляндии, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Федерацию хоккея Беларуси.
Сборная Беларуси будет играть в группе «В». Нашими соперниками станут команды Великобритании, Латвии, Норвегии, США, Швеции, Чехии и Финляндии. Все матчи пройдут в «Тампере-Арене», находящейся в одноименном городе.
В группе «А» сыграют между собой сборные Германии, Дании, Казахстана, Италии, Канады, России, Словакии и Швейцарии. Игры состоятся в Хельсинки.
Матчи чемпионата мира по хоккею в 2022 г пройдут с 13 по 29 мая.
19:35 07/06/2021
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