«Интересная история случилась за полгода. У меня многое не получилось там. Наверное, ничего не получилось у многих, руководителей, людей, которые управляли клубом. Это немного больная тема. Мы вылетели [из УПЛ]. Что будет дальше – будет интересно. Сейчас в отпуске.





Не забивал, потому что в последнее время выходил всего лишь на 10-12 минут. Это было тяжело. Как бы я себя ни успокаивал. Не все получилось. Меня все любили в команде. Мы вспоминали моменты, мне приятно было. Все относились с большим респектом.





Не забил, не было моментов, возможностей, мы играли в обороне постоянно. Один Нуриев, наверное, молодец. Назабивал, попал в символическую сборную. Не все получилось, не так я себе представлял.





Я в творческом отпуске. Честно, все может быть. [Агент] Панков работает. Посмотрим, варианты будут. Захочу ли играть в футбол дальше – посмотрим», – сказал Милевский в эфире ютуб-канала «Миля».



