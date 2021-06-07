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На заседании исполкома МОК в июне возможно рассмотрение беларуского вопроса

С 8 по 10 июня пройдет заседание исполкома МОК.

Уже опубликована программа мероприятия, среди которых отчет Национальных олимпийских комитетов, федераций летних и зимних видов спорта и многое другое.

Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин не исключает, что на заседании будет рассмотрен и беларуский вопрос.

«Так как в МОК за последнее время было направлено достаточно большое количество кейсов по нарушению Олимпийской хартии в Беларуси, в том числе недавние кейсы с арестом Ивулина, Руто и Писаренко», – сказал Опейкин.

Ранее исполком МОК ввел санкции против руководства НОК Беларуси, в том числе Виктора Лукашенко, который до этого занимал пост первого вице-президента. 

Это было связано с тем, что «руководство НОК должным образом не защитило беларуских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии. 

Кроме того, МОК не признал Виктора Лукашенко главой Национального олимпийского комитета Беларуси.

«Если ранее было ожидаемо, что решение МОК по НОК Беларуси будет отложено на осень после ОИ в Токио, то сейчас в связи с новыми политическими вводными рассмотрение белорусской ситуации может произойти в ускоренном порядке.  

И в данных обстоятельствах МОК вполне может последовать консолидированной позиции большинства развитых стран и международных институтов в отношении Беларуси», – добавил Опейкин. 
Источник: tribuna.com
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