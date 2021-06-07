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Шило на мыло: Захаров покинул пост главного тренера сборной Беларуси - на его место пришел Вудкрофт

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров покинул свой пост. На этот пост назначен канадский специалист Крэйг Вудкрофт, который вот уже несколько лет безуспешно тренирует минское "Динамо"

Шило на мыло: Захаров покинул пост главного тренера сборной Беларуси - на его место пришел Вудкрофт
Лукашенко и Захаров (справа)
Как сообщает пресс-служба ФХБ, члены исполкома заслушали доклад Захарова о подготовке команды и ее выступлении на ЧМ-2021 в Риге.

Тренер подвел итоги прошедшего сезона и подал прошение об отставке, которое было принято исполкомом федерации.

Под руководством 59-летнего специалиста национальная команда заняла 15-е место (из 16) на чемпионате мира-2021, который завершился 6 июня в Риге.

С 4 баллами в 7 поединках Беларусь финишировала на последней строке в своей группе. Прописку в элите наша команда сохранила благодаря тому, что из-за пандемии не проводились чемпионаты мира в низших дивизионах.

Выступление национальной сборной Беларуси на чемпионате мира в Риге было признано членами исполкома ФХБ неудовлетворительным.

Для Михаила Захарова это был третий приход к руководству сборной Беларуси. Он был назначен главным тренером 20 августа 2019 года, сменив на этом посту Андрея Сидоренко. До 10 сентября он совмещал работу в национальной команде с должностью в минской «Юности», но затем сосредоточился только на сборной, пишет Трибуна.

Как стало известно Еврорадио, новым главным тренером хоккейной сборной Беларуси как минимум до осени назначен канадец Крэйг Вудкрофт. Сейчас он тренирует также клуб КХЛ "Динамо-Минск".
"Белорусский партизан"
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