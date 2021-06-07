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Стал известен список участников следующего чемпионата мира по хоккею

Спортивные соревнования пройдут в Финляндии, несмотря на провальный итог выступления сборной Беларуси на ЧМ в Риге, она также приме участие.



 Сборная Беларуси сыграет в составе группы "В" на предстоящем чемпионате мира по хоккею в 2022 году, пишет Sputnik.

Кроме белорусской команды в группу "В" вошли сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии и Великобритании.

Напомним, что сборная Беларуси, заняв последнее место в группе "А" на чемпионате мира-2021 по хоккею в Риге, не вылетела из элиты, так как турниры в низших дивизионах в связи с пандемией были отменены.

А вот команда России включена в группу "А". В ней также значатся Канада, Швейцария, Германия, Словакия, Дания, Казахстан, Италия.

Чемпионат мира по хоккею пройдет 2022 году в Финляндии. Спортивные состязания будут организованы в Хельсинки ("Хартвалл-Арена") и Тампере ("Тампере-Арена").
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