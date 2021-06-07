



– Что вас еще поразило в последнее время? История с посадкой самолета, поступок Степана Латыпова, который пытался перерезать себе горло в суде, аресты спортивных журналистов?





– Арест Димы [Руто]... (Разговор состоялся до задержания Александра Ивулина и Ярослава Писаренко – Tribuna.com) Мы хорошо знакомы. Повод смешной, нелепый... Я не понимаю. Мой мозг отказывается понимать, что именно так сейчас происходит. Кажется, что это сон, что надо только проснуться. Это не наша беларусская жизнь.





Люди хотя покончить жизнь самоубийством или совершают суициды... Это ненормально. Это грань... До такой степени доводить людей. Кадры с поступком Латыпова я не смотрела. Не могу такое видеть. Я впечатлительный человек. Но слова я читала. Не знаю, как можно так довести человека. Насколько большое давление на него, его семью и родных. Такие издевательства, что человек просто захотел уснуть и не участвовать в этом... Мне кажется, ему очень сложно.





Многие говорят: «Не стоит возить шарф, не стоит носить «не те» носки, или ходить не в тех местах и все будет хорошо». Так это значит остается только дом-работа-магазин-дом? Ходить строем 70-80 лет, которые отмерены. Мы же люди, мы образованы, мы имеем право хотя бы на мнение и позицию. Но даже в этом нам хотят отказать. Еще и наказывают за это. Не понимаю, что плохого в том, что у каждого человека свое мнение. Мы же ничего террористического не делаем. С оружием не бегаем, самолеты не останавливаем, дороги не блокируем, – сказала Куделич.