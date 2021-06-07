Белорус Дмитрий Асанов завоевал первую лицензию на ОИ для боксеров

Белорусский боксер Дмитрий Асанов в 1/4 финала турнира европейской олимпийской квалификации в Париже одержал победу, этого результата хватило для того, чтобы завоевать лицензию на Игры, сообщила пресс-служба Белорусской федерации бокса, пишет Sputnik.





Асанов выступает в весовой категории до 63 килограммов, в четвертьфинале ему противостоял спортсмен из Дании Николай Тертерян. В поединке единогласным решением судей победу одержал белорус и завоевал первую для белорусских боксеров лицензию на Игры в Токио.





Соревнования продлятся до 8 июня. Турнир стартовал в прошлом году в Лондоне, но был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021-й в столицу Франции. Организаторы соревнований пообещали, что все результаты и жеребьевка сохранятся на следующий год.





Борьбу за путевки на Олимпиаду в Токио продолжат также белорусы Юлия Апанасович (51), Виктория Кебикова (75 кг), Галина Бруевич (57), Александр Радионов (69), Виталий Бондаренко (75), Михаил Долголевец (81) и Владислав Смягликов (91).















