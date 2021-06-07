Виктория Азаренко раскритиковала организаторов "Ролан Гаррос": ни в чем, кроме призовых, равенства нет
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко, на "Ролан Гаррос" проигравшая Анастасии Павлюченковой, раскритиковала организаторов турнира.
Ей не понравилось то, что вечерним матчем на центральном корте постоянно ставят мужчин (исключением был первый день, а также станет завтрашний). Кроме того, у белоруски есть претензии к тому, как организаторы удовлетворяют потребности игроков, пишет Прессбол.
Меня беспокоит то, что когда речь идет о равенстве, Федерация тенниса Франции постоянно указывает на призовые. И да, они равны. Но во всем остальном равенства нет. Это разочаровывает.
Было много примеров: разные высказывания о женщинах, два женских полуфинала одновременно ставили на второстепенные корты (это произошло в 2019-м, когда расписание турнира нарушилось из-за дождя). Если вы следите за теннисом, то прекрасно меня понимаете. Вряд ли я вас чем-то удивлю.
Иногда просто нужно требовать ответа от тех, кто за это отвечает, а не прикрываться такой очевидной вещью, как равные призовые.
Я считаю, что в целом на "Ролан Гаррос" возникают лишние сложности. Это никак не связано с сегодняшним матчем, но уже немного надоедает, что когда ты связываешься с организаторами, постоянно в ответ слышишь "pas possible" ("невозможно"). Все pas possible.
Это никак не связано с итогом сегодняшнего матча. Но ты приходишь на разминку, и корт совершенно мокрый, на нем опасно бегать. У меня встает искренний вопрос — почему? Почему люди знают, что на нем будет тренировка, но не могут ничего подготовить? Я не понимаю, почему такие простые вещи вызывают проблемы.
Это всего один пример. Но здесь постоянно приходится бороться с вещами, которых легко можно было избежать.
Я бы хотела, чтобы голос игроков слышали. И я бы хотела, чтобы игроки тоже брали на себя ответственность и лучше сотрудничали с организациями. Думаю, лучше всего будет, если мы будем вместе искать решения, — передает слова белоруски sports.ru со ссылкой на tennismajors.com.
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/tennis/387415
08:53 07/06/2021
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