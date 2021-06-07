



Ей не понравилось то, что вечерним матчем на центральном корте постоянно ставят мужчин (исключением был первый день, а также станет завтрашний). Кроме того, у белоруски есть претензии к тому, как организаторы удовлетворяют потребности игроков, пишет Прессбол.





Меня беспокоит то, что когда речь идет о равенстве, Федерация тенниса Франции постоянно указывает на призовые. И да, они равны. Но во всем остальном равенства нет. Это разочаровывает.





Было много примеров: разные высказывания о женщинах, два женских полуфинала одновременно ставили на второстепенные корты (это произошло в 2019-м, когда расписание турнира нарушилось из-за дождя). Если вы следите за теннисом, то прекрасно меня понимаете. Вряд ли я вас чем-то удивлю.





Иногда просто нужно требовать ответа от тех, кто за это отвечает, а не прикрываться такой очевидной вещью, как равные призовые.





Я считаю, что в целом на "Ролан Гаррос" возникают лишние сложности. Это никак не связано с сегодняшним матчем, но уже немного надоедает, что когда ты связываешься с организаторами, постоянно в ответ слышишь "pas possible" ("невозможно"). Все pas possible.





Это никак не связано с итогом сегодняшнего матча. Но ты приходишь на разминку, и корт совершенно мокрый, на нем опасно бегать. У меня встает искренний вопрос — почему? Почему люди знают, что на нем будет тренировка, но не могут ничего подготовить? Я не понимаю, почему такие простые вещи вызывают проблемы.





Это всего один пример. Но здесь постоянно приходится бороться с вещами, которых легко можно было избежать.





Я бы хотела, чтобы голос игроков слышали. И я бы хотела, чтобы игроки тоже брали на себя ответственность и лучше сотрудничали с организациями. Думаю, лучше всего будет, если мы будем вместе искать решения, — передает слова белоруски sports.ru со ссылкой на tennismajors.com.





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