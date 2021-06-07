Сборная Казахстана после ЧМ-2021 обошла белорусов в мировом рейтинге
Сборная Беларуси по итогам чемпионата мира по хоккею-2021 в Риге опустилась на одну позицию в мировом рейтинге ИИХФ и занимает 14-е место с 2320 очками. На 13-й строчке команда Казахстана, у которой 2365 балллов.
Первое место у чемпионов мира канадцев (3235), второе у серебряных медалистов ЧМ-2021 финнов (3125), третьи россияне (3050).
Отметим, что сборная Великобритании, с которой белорусам сражаться на ЧМ-2022, поднялась на три позиции и занимает 16-е место (2280), пишет Прессбол.
08:16 07/06/2021
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