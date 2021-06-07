Сборная Казахстана после ЧМ-2021 обошла белорусов в мировом рейтинге

Сборная Беларуси по итогам чемпионата мира по хоккею-2021 в Риге опустилась на одну позицию в мировом рейтинге ИИХФ и занимает 14-е место с 2320 очками. На 13-й строчке команда Казахстана, у которой 2365 балллов.