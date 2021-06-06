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"Единая и неделимая родина": сборная Украины выступит на Евро-2020 с Крымом в составе страны

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко представил форму, в которой сборная Украины выступит на чемпионате Европы по футболу. Фото опубликованы в аккаунте Павелко в Facebook.

«Сборная Украины выступит на Евро-2020 в новой специальной форме. Ее главным атрибутом станет талисман и символ, дорогой сердцу каждого украинца», — написал Павелко.

На груди игроков будет расположен силуэт Украины, в состав которого также включен Крым. «Единая и неделимая родина с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и деревнями, где главная мелодия национального гимна — мелодия народного века. Где на ′′Славе Украине!" отвечают лозунгу ′′ Героям слава!» и который теперь тоже будет в форме и вдохновляет наших футболистов на новые победы», — добавил Павелко.


«Мы верим, что силуэт Украины добавит игрокам силы, потому что они будут бороться за всю Украину», — написал Павелко. Он также отметил, что вся Украина будет поддерживать команду «в каждом матче». 

«Это крайне важно для футболистов, которые очень волнуются и мечтают выступить лучшим на Евро-2020, и для миллионов наших болельщиков, которые верят в команду Андрея Шевченко. Футбол и сборная — объединяйте Украину!», — добавил Павелко.


Крым стал территорией России по итогам референдума в 2014 году. Результаты голосования не признали большинство стран мира. Украина считает полуостров своей оккупированной территорией. Москва не раз заявляла, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Риме, Мюнхене и Севилье.

Сборная Украины будет играть в группе С, где ей будут противостоять сборные Австрии, Нидерландов и Северной Македонии.
Источник: РБК
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