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Азаренко не смогла пробиться в 1/4 финала "Ролан Гаррос"

Экс-первая ракетка мира оставалась единственной беларуской на турнире, но в упорной борьбе проиграла россиянке Анастасии Павлюченковой.

Беларуская теннисистка Виктория Азаренко (№16 в рейтинге WTA) не смогла выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), сообщает Sputnik.

Азаренко противостояла российская спортсменка Анастасия Павлюченкова (32). Встреча выдалась напряженной: беларуска сразу удерживала инициативу, но после первого сета не смогла ничего противопоставить своей сопернице. 

Матч закончился победой россиянки – 5:7, 6:3, 6:2. 

Встреча длилась 2 час 11 минут.

Кстати, ранее эта же россиянка обыграла на "Ролан Гаррос" беларуску Арину Соболенко (4).

Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" стартовал в Париже 30 мая и завершится 12 июня, его призовой фонд составляет более 34 миллионов евро.
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