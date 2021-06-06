Азаренко не смогла пробиться в 1/4 финала "Ролан Гаррос"

Беларуская теннисистка Виктория Азаренко (№16 в рейтинге WTA) не смогла выйти в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), сообщает Sputnik.





Азаренко противостояла российская спортсменка Анастасия Павлюченкова (32). Встреча выдалась напряженной: беларуска сразу удерживала инициативу, но после первого сета не смогла ничего противопоставить своей сопернице.





Матч закончился победой россиянки – 5:7, 6:3, 6:2.





Встреча длилась 2 час 11 минут.





Кстати, ранее эта же россиянка обыграла на "Ролан Гаррос" беларуску Арину Соболенко (4).





Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" стартовал в Париже 30 мая и завершится 12 июня, его призовой фонд составляет более 34 миллионов евро.











