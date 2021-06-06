О ДТП Валентина сообщила утром 6 июня в своем Instagram . Она опубликовала видео из машины «скорой», а затем из больницы.





- Я попала в аварию – меня на велосипеде сбила машина. У меня перелом челюсти со смещением в трех местах, выбиты и раздроблены зубы. Зашили подбородок, нужна операция, но до понедельника меня не прооперируют, - рассказала спортсменка в соцсети. – Операция планируется на начало следующей недели, мне нужно будет установить металлические пластины в челюсть.





Валентина Зеленкевич – мастер спорта Беларуси по плаванию и триатлону, чемпионка Беларуси. В августе 2020 спортсменка осталась без работы после того, как поддержала протесты против фальсификации выборов и насилия.













Ей пришлось переехать в Россию. В Москве Валентина работает тренером по плаванию в клубе триатлона и циклических видов спорта.







