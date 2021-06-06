20-летний футболист провел четыре матча в высшей лиге в этом сезоне, сделал одну голевую передачу. Нигерийский форвард перешел в «Витебск» в нынешнем году на правах аренды из NAF Rockets, пишет Трибуна





NAF Rockets – команда из второго дивизионе чемпионата Нигерии, которая спонсируется ВВС страны. В состав клуба входит как гражданский, так и военный персонал.







