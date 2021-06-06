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Шок! Нападающий "Витебска" нигериец Оденигбо утонул в озере - ему было 20 лет

Нападающий «Витебска» Кельвин Оденигбо утонул в озере Белое возле деревни Новоселки Витебского района.

20-летний футболист провел четыре матча в высшей лиге в этом сезоне, сделал одну голевую передачу. Нигерийский форвард перешел в «Витебск» в нынешнем году на правах аренды из NAF Rockets, пишет Трибуна.

NAF Rockets – команда из второго дивизионе чемпионата Нигерии, которая спонсируется ВВС страны. В состав клуба входит как гражданский, так и военный персонал.
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