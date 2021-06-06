+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Не в пример сборной Захарова: Финляндия вышла в финал ЧМ всего с 2 игроками НХЛ в составе

Сборная Финляндии вышла в финал чемпионата мира-2021.

В полуфинальном матче финская команда под руководством тренера Юкки Ялонена переиграла сборную Германии (2:1).

В финале турнира встретятся Канада и Финляндия.

Выступать за сборную Финляндии на ЧМ были приглашены только два хоккеиста из НХЛ – это защитник «Лос-Анджелеса» Олли Мяяття, а также форвард «Баффало» Артту Руотсалайнен, который половину сезона провел в чемпионате Финляндии.

Из КХЛ за Финляндию играли 10 хоккеистов. Это вратари Юхо Олкинуора и Харри Сятери, защитники Оливер Каски, Атте Охтамаа и Вилле Покка, а также нападающие Марко Анттила, Йере Карьялайнен, Саку Мяэналанен, Ииро Пакаринен и Микаэль Руохомаа.
Источник: tribuna.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]