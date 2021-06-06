В полуфинальном матче финская команда под руководством тренера Юкки Ялонена переиграла сборную Германии (2:1).





В финале турнира встретятся Канада и Финляндия.





Выступать за сборную Финляндии на ЧМ были приглашены только два хоккеиста из НХЛ – это защитник «Лос-Анджелеса» Олли Мяяття, а также форвард «Баффало» Артту Руотсалайнен, который половину сезона провел в чемпионате Финляндии.





Из КХЛ за Финляндию играли 10 хоккеистов. Это вратари Юхо Олкинуора и Харри Сятери, защитники Оливер Каски, Атте Охтамаа и Вилле Покка, а также нападающие Марко Анттила, Йере Карьялайнен, Саку Мяэналанен, Ииро Пакаринен и Микаэль Руохомаа.