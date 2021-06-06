Не в пример сборной Захарова: Финляндия вышла в финал ЧМ всего с 2 игроками НХЛ в составе
Сборная Финляндии вышла в финал чемпионата мира-2021.
В полуфинальном матче финская команда под руководством тренера Юкки Ялонена переиграла сборную Германии (2:1).
В финале турнира встретятся Канада и Финляндия.
Выступать за сборную Финляндии на ЧМ были приглашены только два хоккеиста из НХЛ – это защитник «Лос-Анджелеса» Олли Мяяття, а также форвард «Баффало» Артту Руотсалайнен, который половину сезона провел в чемпионате Финляндии.
Из КХЛ за Финляндию играли 10 хоккеистов. Это вратари Юхо Олкинуора и Харри Сятери, защитники Оливер Каски, Атте Охтамаа и Вилле Покка, а также нападающие Марко Анттила, Йере Карьялайнен, Саку Мяэналанен, Ииро Пакаринен и Микаэль Руохомаа.
Источник: tribuna.com
09:24 06/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение