



В беларуском футболе новая волна подписания письма за власть. За последние недели клубы нашей «вышки» активно делегируют в этот список своих игроков и тренеров, пишет Трибуна





В конце апреля отметилась очередная четверка команд элитного дивизиона – БАТЭ, «Ислочь», «Витебск» и «Слуцк». Подписывались футболисты по одной схеме: один-два опытных игрока и молодежь, которую «успокаивают» тем, что их карьера только начинается и ничего страшного в подписи нет.





Особого желания подписываться ни у кого не было. Тогда включались рычаги давления – клуб не получит господдержку, не будет зарплаты и так далее. Иногда проводили жеребьевку. По итогу подписывались даже те, кто еще осенью ратовал за прекращение насилия со стороны силовиков на улицах страны.





Особо отличился «Витебск», у которого помимо игроков подписались директор Николай Вайтюховский (по слухам, несмотря на это, с ним могут не продлить контракт), его зам Андрей Лисовский, начальник программы молодежного футбола и главный тренер женской команды клуба Сергей Вехтев и тренерский штаб основы во главе с Евгением Чернухиным.





На днях в список добавились представители минского «Динамо» и «Спутника». От речичан письмо подписали 19 человек: директор клуба Олег Монастырский, его заместитель Вадим Шершнев, тренеры, массажист, врач, трое игроков основы, среди которых опытный Вадим Курлович, и дублеры, в том числе четверо несовершеннолетних.





В минском «Динамо» подписантов оказалось восемь, но резонанс был куда больше. Подписи под письмом поставили Иван Бахар, Владислав Климович, Антон Путило, Владислав Ложкин, Кирилл Забелин, Константин Кучинский, Роман Давыскиба и Владислав Калинин.





Фанаты «бело-голубых» отреагировали сразу и назвали игроков позором «Динамо», Родины и народа.





Особо доставалось Бахару, который активно выражал свою позицию в прошлом году, но сейчас никак не прокомментировал свой поступок.





Подписываются клубы по одной причине: без подписей Минспорта не утверждает план развития, без подписания которого спонсоры не могут переводить деньги клубам в зачет налогов (по-другому поддерживать футбол предприятия желанием не горят). Например, БАТЭ получил подпись министра едва ли не сразу после того, как фамилии борисовчан оказались в письме.





Однако есть в нашем футболе клубы, которые пока держатся и избегают появления игроков и тренеров в письме. Про то, что для «Энергетика-БГУ» неподписание пока еще важнее денег, Tribuna.com уже рассказывала.





В этом тексте поговорим про «Гомель» и брестское «Динамо».





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В клубе из города над Сожем письмо появилось в двадцатых числах мая – после игры «Гомеля» со «Славией». Как и везде, нужно было подписать 8-10 человек. Как стало известно Tribuna.com, игроки отказались. Тогда на них принялись давить: грозили проблемами с зарплатой, расставанием с командой, а молодых еще и пугали возможной армией. Но игроки все равно стояли на своем.





Пока, правда, давление не очень сильное. Руководство клуба немного сдерживает результат «Гомеля». Команда идет на третьем месте в таблице, показывая при этом хороший футбол. Возможно, после серии неудач случится очередной заход. Но пока «Гомель» как-то справляется и без подписанного плана развития. И это очень радует фанатов клуба, выступивших с соответствующим заявлением, в котором они осудили действия руководства и поддержали футболистов.





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В Бресте письмо находится уже около месяца. Появилось оно как раз тогда, когда подписывались футболисты из «Ислочи», БАТЭ, «Витебска» и «Слуцка». Тогда игроки и тренеры «Динамо» отказались подписывать документ. Какое-то время в клубе разговоров об этом больше не было.





Но на этой неделе письмо в «Динамо» – снова основная тема. Интересно, что если раньше требовалось просто 8-10 человек из команды, включая тренерский штаб, то сейчас, как говорят приближенные к клубу люди, боссы «бело-голубых» называют чуть ли не конкретные фамилии тех, кто должен подписаться. Методы воздействия тривиальные: урезание зарплат из-за неподписанного плана развития да армия для молодых.





Уменьшением зарплат футболистов «Динамо» не напугаешь. В среднем они получают 600-800 долларов. Лидеры – немногим больше. А кое-кто и так пошел на уменьшение условий, вызванных введением потолка зарплат. Тем более пока футболисты получают только «голую» зарплату – заслуженных премиальных не видели с самого начала сезона. Неместные игроки также не увидели денег на аренду жилья – за квартиры приходится платить из своих.





На этой неделе руководители клуба как минимум дважды собирались принести письмо игрокам на подпись, но им постоянно что-то мешало – причиной называли даже неполадки принтера. В общем, пока игроки «Динамо» бумаги не увидели. Но вряд ли на следующей неделе руководители отступятся.





Поддерживают футболистов с тренерами в их отказе фанаты «Динамо», которые также, как и гомельчане, обратились к команде.





Стоит отметить, что в «Динамо» играют два подписанта за честные выборы – Сергей Лынько и Дмитрий Байдук. Никаким санкциям за это они не подвергались.





А вот в женской команде «Динамо», которая появилась с этого сезона, одну футболистку за позицию уже из клуба отчислили. Покинуть команду пришлось Виктории Сидорчук, которая 24 мая, на следующий день после принудительной посадки самолета Афины – Вильнюс в Минске со снятием с борта журналиста Романа Протасевича, во время исполнения госгимна перед матчем «Динамо» и «Немана» в четвертьфинале Кубка не стала смотреть в одну сторону с коллегами.





Уже через пару дней девушку уведомили, что она может собирать вещи. Не остановили боссов команды даже кадровые проблемы – против «Днепра» в Могилеве 5 июня на поле команда вышла вдесятером, зато без Сидорчук.