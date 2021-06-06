+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Гомеле и Бресте от команд тоже требуют подписей за режим. Но футболисты пока держатся

Давлению мешают высокие результаты и проблемы с принтером.


В беларуском футболе новая волна подписания письма за власть. За последние недели клубы нашей «вышки» активно делегируют в этот список своих игроков и тренеров, пишет Трибуна

В конце апреля отметилась очередная четверка команд элитного дивизиона – БАТЭ, «Ислочь», «Витебск» и «Слуцк». Подписывались футболисты по одной схеме: один-два опытных игрока и молодежь, которую «успокаивают» тем, что их карьера только начинается и ничего страшного в подписи нет. 

Особого желания подписываться ни у кого не было. Тогда включались рычаги давления – клуб не получит господдержку, не будет зарплаты и так далее. Иногда проводили жеребьевку. По итогу подписывались даже те, кто еще осенью ратовал за прекращение насилия со стороны силовиков на улицах страны.

Особо отличился «Витебск», у которого помимо игроков подписались директор Николай Вайтюховский (по слухам, несмотря на это, с ним могут не продлить контракт), его зам Андрей Лисовский, начальник программы молодежного футбола и главный тренер женской команды клуба Сергей Вехтев и тренерский штаб основы во главе с Евгением Чернухиным.

На днях в список добавились представители минского «Динамо» и «Спутника». От речичан письмо подписали 19 человек: директор клуба Олег Монастырский, его заместитель Вадим Шершнев, тренеры, массажист, врач, трое игроков основы, среди которых опытный Вадим Курлович, и дублеры, в том числе четверо несовершеннолетних.

В минском «Динамо» подписантов оказалось восемь, но резонанс был куда больше. Подписи под письмом поставили Иван Бахар, Владислав Климович, Антон Путило, Владислав Ложкин, Кирилл Забелин, Константин Кучинский, Роман Давыскиба и Владислав Калинин. 

Фанаты «бело-голубых» отреагировали сразу и назвали игроков позором «Динамо», Родины и народа.

Особо доставалось Бахару, который активно выражал свою позицию в прошлом году, но сейчас никак не прокомментировал свой поступок.

Подписываются клубы по одной причине: без подписей Минспорта не утверждает план развития, без подписания которого спонсоры не могут переводить деньги клубам в зачет налогов (по-другому поддерживать футбол предприятия желанием не горят). Например, БАТЭ получил подпись министра едва ли не сразу после того, как фамилии борисовчан оказались в письме.

Однако есть в нашем футболе клубы, которые пока держатся и избегают появления игроков и тренеров в письме. Про то, что для «Энергетика-БГУ» неподписание пока еще важнее денег, Tribuna.com уже рассказывала.

В этом тексте поговорим про «Гомель» и брестское «Динамо».

* * * 

В клубе из города над Сожем письмо появилось в двадцатых числах мая – после игры «Гомеля» со «Славией». Как и везде, нужно было подписать 8-10 человек. Как стало известно Tribuna.com, игроки отказались. Тогда на них принялись давить: грозили проблемами с зарплатой, расставанием с командой, а молодых еще и пугали возможной армией. Но игроки все равно стояли на своем.

Пока, правда, давление не очень сильное. Руководство клуба немного сдерживает результат «Гомеля». Команда идет на третьем месте в таблице, показывая при этом хороший футбол. Возможно, после серии неудач случится очередной заход. Но пока «Гомель» как-то справляется и без подписанного плана развития. И это очень радует фанатов клуба, выступивших с соответствующим заявлением, в котором они осудили действия руководства и поддержали футболистов.

* * *

В Бресте письмо находится уже около месяца. Появилось оно как раз тогда, когда подписывались футболисты из «Ислочи», БАТЭ, «Витебска» и «Слуцка». Тогда игроки и тренеры «Динамо» отказались подписывать документ. Какое-то время в клубе разговоров об этом больше не было.

Но на этой неделе письмо в «Динамо» – снова основная тема. Интересно, что если раньше требовалось просто 8-10 человек из команды, включая тренерский штаб, то сейчас, как говорят приближенные к клубу люди, боссы «бело-голубых» называют чуть ли не конкретные фамилии тех, кто должен подписаться. Методы воздействия тривиальные: урезание зарплат из-за неподписанного плана развития да армия для молодых.

Уменьшением зарплат футболистов «Динамо» не напугаешь. В среднем они получают 600-800 долларов. Лидеры – немногим больше. А кое-кто и так пошел на уменьшение условий, вызванных введением потолка зарплат. Тем более пока футболисты получают только «голую» зарплату – заслуженных премиальных не видели с самого начала сезона. Неместные игроки также не увидели денег на аренду жилья – за квартиры приходится платить из своих.

На этой неделе руководители клуба как минимум дважды собирались принести письмо игрокам на подпись, но им постоянно что-то мешало – причиной называли даже неполадки принтера. В общем, пока игроки «Динамо» бумаги не увидели. Но вряд ли на следующей неделе руководители отступятся.

Поддерживают футболистов с тренерами в их отказе фанаты «Динамо», которые также, как и гомельчане, обратились к команде.

Стоит отметить, что в «Динамо» играют два подписанта за честные выборы – Сергей Лынько и Дмитрий Байдук. Никаким санкциям за это они не подвергались.

А вот в женской команде «Динамо», которая появилась с этого сезона, одну футболистку за позицию уже из клуба отчислили. Покинуть команду пришлось Виктории Сидорчук, которая 24 мая, на следующий день после принудительной посадки самолета Афины – Вильнюс в Минске со снятием с борта журналиста Романа Протасевича, во время исполнения госгимна перед матчем «Динамо» и «Немана» в четвертьфинале Кубка не стала смотреть в одну сторону с коллегами.

Уже через пару дней девушку уведомили, что она может собирать вещи. Не остановили боссов команды даже кадровые проблемы – против «Днепра» в Могилеве 5 июня на поле команда вышла вдесятером, зато без Сидорчук.
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]