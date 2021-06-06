В финале ЧМ по хоккею сыграют Канада и Финляндия
В финале Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Латвии, сыграют Канада и Финляндия.
Канада в полуфинальном матче одержала победу над США (4:2), Финляндия — над Германией (2:1).
Финал состоится 6 июня. Игра начнется в 20:15 по московскому времени.
Сборная Канады начала турнир с трех поражений и вышла в плей-офф только с четвертого места в группе. В четвертьфинале канадцы обыграли сборную России.
Сборная Финляндии — действующий чемпион мира. Канада в последний раз выигрывала ЧМ в 2016 году.
09:18 06/06/2021
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