В финале ЧМ по хоккею сыграют Канада и Финляндия













Канада в полуфинальном матче одержала победу над США (4:2), Финляндия — над Германией (2:1).





Финал состоится 6 июня. Игра начнется в 20:15 по московскому времени.





Сборная Канады начала турнир с трех поражений и вышла в плей-офф только с четвертого места в группе. В четвертьфинале канадцы обыграли сборную России.





Сборная Финляндии — действующий чемпион мира. Канада в последний раз выигрывала ЧМ в 2016 году.