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В финале ЧМ по хоккею сыграют Канада и Финляндия

В финале Чемпионата мира по хоккею, который проходит в Латвии, сыграют Канада и Финляндия.




Канада в полуфинальном матче одержала победу над США (4:2), Финляндия — над Германией (2:1).

Финал состоится 6 июня. Игра начнется в 20:15 по московскому времени.

Сборная Канады начала турнир с трех поражений и вышла в плей-офф только с четвертого места в группе. В четвертьфинале канадцы обыграли сборную России.

Сборная Финляндии — действующий чемпион мира. Канада в последний раз выигрывала ЧМ в 2016 году.
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