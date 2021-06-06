Президентом организации с 1994 года является Рене Фазель. 71-летний швейцарец ранее заявил, что сложит свои полномочия в сентябре 2021 года.





Я посвятил всю свою жизнь хоккею с шайбой — сначала как спортсмен и олимпиец, а недавно как президент Федерации хоккея Германии и член совета ИИХФ.





Мир хоккея сформировал меня и сделал меня таким, какой я есть сегодня. Для меня большая честь подать заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента ИИХФ. Благодарю Федерацию хоккея Германии за поддержку моей кандидатуры, — сказал Райндль сайту ФХГ.





Райндлю 66 лет. Он является бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года. Он стал президентом Федерации хоккея Германии в 2014 году.



