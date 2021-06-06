+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Глава Федерации хоккея Германии Франц Райндль может сменить Рене Фазела на посту президента ИИХФ

Глава Федерации хоккея Германии Франц Райндль будет баллотироваться на пост президента ИИХФ.

Президентом организации с 1994 года является Рене Фазель. 71-летний швейцарец ранее заявил, что сложит свои полномочия в сентябре 2021 года.

Я посвятил всю свою жизнь хоккею с шайбой — сначала как спортсмен и олимпиец, а недавно как президент Федерации хоккея Германии и член совета ИИХФ.

Мир хоккея сформировал меня и сделал меня таким, какой я есть сегодня. Для меня большая честь подать заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента ИИХФ. Благодарю Федерацию хоккея Германии за поддержку моей кандидатуры, — сказал Райндль сайту ФХГ.

Райндлю 66 лет. Он является бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года. Он стал президентом Федерации хоккея Германии в 2014 году.
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]