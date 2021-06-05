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Канада победила США и вышла в финал турнира

В первом полуфинале канадцы переиграли американцев и в финальном поединке встретятся на льду с победителем матча Финляндии и Германии.


Хоккеисты сборной Канады обыграли соперников из США в полуфинале чемпионата мира по хоккею и в результате стали первыми финалистами мирового турнира, проходящего в Риге, передает корреспондент Sputnik.

Первый полуфинальный матч завершился победой канадцев со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).

Результативными шайбами отметились Брендон Пирри от сборной Канады на 3-й минуте, Колин Блэквелл от сборной США за 3 минуты до конца первого периода. На 5-й минуте второго периода канадец Эндрю Манджапане снова вывел "кленовые листья" вперед. На старте третьего периода соперники обменялись шайбами - сначала Эндрю Манджапане забросил свою вторую шайбу, а потом форвард американцев Александр Хмелевский вновь сократил разрыв до минимума. В конце встречи американцы пропустили удачный бросок по воротам Джастина Данфорта.

Напомним, ранее сборная России уступила канадцам в овертайме четвертьфинального матча.

Второй финалист турнира определится вечером в субботу в противостоянии сборных Финляндии и Германии. Финальный поединок 84-го мирового чемпионата, а также матч за бронзу пройдут в Риге в воскресенье. Ранее белорусская сборная потерпела неудачу на ЧМ, заняв предпоследнее, 15-е место.
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