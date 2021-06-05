Гвардиола — лучший тренер АПЛ в сезоне-2020/21





Главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола получил приз лучшему тренеру сезона в Aнглийской премьер-лиге, сообщается на сайте турнира, пишет Sputnik.





Испанский специалист в борьбе за награду обошел Уле-Гуннара Сульшера ("Манчестер Юнайтед"), Марсело Бьелсу ("Лидс"), Дэвида Мойеса ("Вест Хэм") и Брендана Роджерса ("Лестер"). А вот наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп даже не вошел в число номинантов.





Под руководством Гвардиолы "горожане" в прошлом сезоне выиграли чемпионат Англии, завоевали Кубок английской лиги, а также вышли в финал Лиги чемпионов. Но в решающем матче уступили "Челси" (0:1).





Гвардиола получает награду лучшему тренеру АПЛ в третий раз: ранее главком "Манс Сити" выигрывал приз в сезонах-2017/18 и 2018/19.





Ранее защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш был признан лучшим игроком сезона в английском чемпионате.















