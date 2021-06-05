







«Можно терпеть боль. Можно терпеть лишения и страдания. Можно вытерпеть 15 и даже 30 суток. Оля Хижинкова выдержала вообще 42 дня, пишет Трибуна.





Но сложнее всего терпеть ложь. Потому что она пробирается в самые дальние закутки сознания. Она заставляет мозг сомневаться. Она пытается подменить цвета, звуки и даже мысли. Ее конечная цель – изменить реальность.





Примерно по такому сценарию сейчас приходится жить. Нам пытаются рассказать, что белое – это черное, что война — это мир, что свобода — это рабство, что незнание — сила.





От этого иногда закипает кровь и ладони сжимаются в кулаки. Хочется возмездия. Хочется сатисфакции. Хочется начистить эти противные рожи.





Иногда кажется, что ты сошел с ума. Что ложь, тьма, зло и мракобесие победили. Но можно опять вспомнить Оруэлла. Если ты остался один на стороне правды и сражаешься со всем миром – ты не безумен. А нас явно больше, чем один. Нас просто больше.





Уверен, что по ту сторону сложнее. Их мало. У них нет перспективы, нет ценностей и, самое главное, нет веры. Для них запущен обратный отсчет времени. Они идут наощупь по темному тоннелю, постоянно отдаляясь от света. Если ты соврал сегодня, то тебе придется врать завтра. Если ты соврал с экрана телевизора, то завтра тебе придется лгать в жизни. И в ответ ты тоже будешь слышать ложь.





А теперь еще вечером, когда спускаются сумерки, чтобы доказать свою верность, нужно, как истинный вурдалак, выпить стакан свежей, еще теплой крови. Стакан у каждого свой. Кому-то ленточки срезать, кому-то интервью с Протасевичем делать. Но тогда ты свой. Тогда тебе можно все. Тогда ты вне закона. Правда, до поры до времени, чему тысячи примеров.





Саша Ивулин, Дима Руто и Ярик Писаренко – это про правду. Ивулин – вообще чемпион мира по доброте. Разве что котов и собак пока не подбирал. Поэтому я за них спокоен. Саша выйдет. И Ярик с Димой – тоже.





Карфаген будет разрушен, случится Новая Беларусь. Многое нужно будет строить с нуля, а честные спортивные журналисты и клевый YouTube-канал у нас есть уже сейчас. На канал, кстати, подпишитесь, если еще нет. Пацанам будет приятно», – написал Березинский.