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Байдарка-двойка. Ольга Худенко и Марина Литвничук заняли третье место на дистанции 500 метров ЧЕ в Польше

Белоруски Ольга Худенко и Марина Литвничук заняли третье место на дистанции 500 метров чемпионата Европы в классе байдарки-двойки. Соревнования проходят в польской Познани. Наши соотечественницы финишировали с результатом 1.45,450.

Фото: noc.by/Сергей Неверкевич

Равных же не было венгерскому дуэту Данута Козак/Дора Бодони — 1.44,175. пишет Прессбол.
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