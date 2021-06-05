Байдарка-двойка. Ольга Худенко и Марина Литвничук заняли третье место на дистанции 500 метров ЧЕ в Польше
Белоруски Ольга Худенко и Марина Литвничук заняли третье место на дистанции 500 метров чемпионата Европы в классе байдарки-двойки. Соревнования проходят в польской Познани. Наши соотечественницы финишировали с результатом 1.45,450.
Фото: noc.by/Сергей Неверкевич
Равных же не было венгерскому дуэту Данута Козак/Дора Бодони — 1.44,175. пишет Прессбол.
13:55 05/06/2021
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