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«В этом весь Ива»

Друзья — о герое с национальным флагом, спортивном журналисте Александре Ивулине.

«В этом весь Ива»
4 июня журналист и блогер Александр Ивулин был приговорен аресту на 30 суток якобы за флаг, висевший в окне его квартиры в Кунцевщине.

Сосед Ивулина по квартире Ярослав Писаренко за то же самое был арестован на 15 суток. Почему? У Ивулина уже не первый административный протокол.

«Наша Нива» поговорила с друзьями и коллегами журналиста.

Ивулину 28 лет, родился в Орше. Его блог на сайте «Трибуны» в свое время так и назывался — «Оршанский вокзал». Мама работала воспитателем в детском саду, отец в прошлом был моряком. У Саши есть старший брат.

По окончании школы родители не пустили Ивулина учиться в Минск. Поэтому он поступил в оршанский колледж и учился на техника-программиста. Даже получил диплом, но по специальности так и не работал. Сознательным его выбором была спортивная журналистика, поэтому он поступает на журфак БГУ. Подруга и однокурсница Саши Анна Брецкая говорит, что он был немного старше остальных студентов, поэтому его в шутку называли «дедом».

«У Саши получился такой европейский подход: он сознательно выбрал себе профессию, а не сразу после школьной скамьи», — говорит Анна.

Журналистика была выбрана, чтобы оставаться в сфере футбола — главного увлечения Александра. Он занимался футболом в Орше, был в школе МТЗ-РИПО, но травма помешала стать профессиональным футболистом.

Видимо, не так уж много людей, сделавших для популяризации белорусского футбола больше, чем Ивулин. Сначала его яркие репортажи на Goals.by и «Трибуне», а потом — крутые ролики на ютубе.

Ивулин ярко показывал, что белорусский футбол может быть интересным. При этом никогда не боялся поднимать острые темы — в принципе за это АБФФ и наградила его лишением аккредитации.

«На «Голс» его привел Никита Мелкозеров, — вспоминает руководитель проекта «Трибуна» Максим Березинский. — Мы в редакции еще долго смеялись, что Мелкозеров нашел его под забором, зеленым, неумелым. Но нам сразу понравились его идеи и подход. Возможно, поначалу было и так себе, но потом Саша раздухарился. Его преимущества в профессии — мобильность, оперативность, преданность».


«Саша — очень трудолюбивый. Инициатива о создании канала «ЧестнОК» — это не редакционная разнарядка, он сам всё придумал. Высвобождал себе дни, чтобы этим заняться, искал, кто может помочь со съемками, только потом уже мы ему помогли с техникой», — продолжает Максим.

Все собеседники, когда у них спрашиваешь об основной Сашиной черте, отвечают — доброта. «Бывает, встретишь человек, он тебе покажется таким классным, эмпатичным, а пройдет время — и понимаешь, что он «козел». С Сашей — совсем не так. И при первом впечатлении о нем думаешь хорошо, и потом так же», — говорит Змитер Федорук, который пять лет играл с Ивулиным в любительском клубе «Либертас».

«Саня — невероятный чел. Добрый, открытый, всегда готовый помочь. И в Орше такие люди бывают (смеется). Не хочу говорить пафосных вещей, но в разговорах с ним просто-таки ощущаешь добро. У нас однажды был спор на байку с LSTR: забьет ли Ивулин за сезон 10 голов. И перед последней игрой у него было 9. Я думал, что уже выиграл спор, а он в последнем матче забил сразу два. Был такой английский футболист Лес Фердинанд, он играл или центрального нападающего, или центрального защитника, так вот у Сани то же самое», — рассказал Федорук.

«Саша — очень добрый человек. И сегодня мы видим, как зло пытается сломить то добро, которое еще существует», — такой мыслью поделился Максим Березинский.


Анна Брецкая дружит с Ивулиным уже 10 лет. «Это один из самых позитивных людей, кого я знаю. Честь — иметь такого друга. У Саши немало разных хобби, но главное — кайфовать и заряжать энергией всех вокруг. Даже если я хочу немного погрустить, то он не дает этого сделать. Всячески будет подбадривать. Ему было важно делать то, чем он гордится. Мы, друзья, за него, конечно, переживали, но он принципиален в таких вопросах. Саша-эмоциональный, но ни разу не паникер, прямолинейный, ему трудно признать, что был неправ, будет стоять на своем до последнего».

По словам Анны, помимо футбола Ивулин любит хорошую музыку — Лявона Вольского, Сплин, Нойза, ходит на их концерты. Довольно много читает. Готов к вылазкам в театр, хоть и не в любой.

«Он сильно эволюционировал как внешне, так и внутренне. Я помню, когда он еще носил длинные волосы, хохолок, теперь же это стильный, клевый парень. Тоже самое можно сказать и насчет эмоционального взросления. Хотя друзья его часто стебут за уменьшительно-ласкательные суффиксы: «роднулечка», «белорусики». Ну кто, мол, так говорит, Саша? Тем более ты журфак окончил, но в этом весь Иво», — говорит Брецкая.



Последний по времени проект Ивулина — попытка попасть в основной состав профессионального футбольного клуба «Крумкачы». Саша с зимы ввязался в эту авантюру и в своем блоге на ютубе показывает внутреннюю жизнь команды, популяризирует клуб и еще много тренируется. Пока, правда, сыграть в официальных матчах так и не удалось, хотя в товарняках даже отмечался голами. Кстати, этот проект имеет название «А Саша выйдет?» Название в наше время вполне себе пророческое.
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