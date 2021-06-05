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Виктория Азаренко: не помню ни одного нашего матча с Павлюченковой, а мне тренер сказал, что мы играли шесть раз

Белоруска Виктория Азаренко прокомментировала предстоящий матч против Анастасии Павлюченковой.


"У нее очень мощные удары, она в очень неплохой форме по ходу грунтового сезона. Будет интересно. Если честно, я не помню ни одного нашего матча, а мне тренер сказал, что мы играли шесть раз. Так что, наверное, нужно пересмотреть пару матчей. Сын пока не комментировал игру, но я думаю, получу полный отчет. У меня, кстати, есть очень смешное видео, как он вчера на тренировке мне сказал, что мне нужно слева играть лучше", цитирует Азаренко "Евроспорт", пишет Прессбол.






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