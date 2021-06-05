Телеканал КХЛ ТВ получил разрешение на вещание в Беларуси

Срок действия разрешения – три года с момента подписания приказа Министерства информации.





«На основании решения Министерства информации Республики Беларусь от 4 июня 2021 года телепрограммы КИНОМИКС, Телеканал КХЛ (KHL TV channel) получили разрешение на вещание на территории Республики Беларусь», – сообщает Мининформ.





Напомним, ранее телеканал КХЛ ТВ был исключен из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларуси в связи с фактами нарушения Закона «О рекламе».