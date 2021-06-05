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Телеканал КХЛ ТВ получил разрешение на вещание в Беларуси

Телеканал КХЛ ТВ возобновляет вещание на территории Беларуси.

Срок действия разрешения – три года с момента подписания приказа Министерства информации.

«На основании решения Министерства информации Республики Беларусь от 4 июня 2021 года телепрограммы КИНОМИКС, Телеканал КХЛ (KHL TV channel) получили разрешение на вещание на территории Республики Беларусь», – сообщает Мининформ.

Напомним, ранее телеканал КХЛ ТВ был исключен из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларуси в связи с фактами нарушения Закона «О рекламе».
Sportarena.by
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