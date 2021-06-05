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Белорусские гребцы завоевали золото и бронзу на чемпионате Европы

У Беларуси появились первые медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Состязания в эти дни проходят в Польше.

Белорусские гребцы завоевали золото и бронзу на чемпионате Европы
Второй день чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ в Польше принес первые награды белорусам - золото и бронзу, пишет Sputnik.

Лучший результат показала байдарка-четверка в составе Павла Медведева, Ильи Федоренко, Кирилла Никитина и Виталия Белько на дистанции 1000 метров. Белорусы опередили квартет из Венгрии, замкнули тройку россияне. В 2018 году в Белграде отечественные байдарочники в этом виде программы также были первыми.

Еще одну медаль - бронзовую - принесла Елена Ноздрева в гонках каноэ-одиночек на дистанции 500 метров. Первенствовала украинка Людмила Лузан. Серебро у венгерки Вираг Баллы.

Континентальное первенство в Познани продлится до 6 июня. Сильнейшие спортсмены Европы определят лучших на дистанциях 200м, 500м, 1000м в одиночках, двойках и четверках и в одиночках на дистанции 5000м.

Соревнования перенесли в Познань, поскольку немецкий Дуйсбург не смог провести чемпионат из-за сложной эпидемиологической обстановки в Германии.
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