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"Ролан Гаррос". Яна Сизикова освобождена из-под стражи, следствие по ее делу ведет прокуратура Парижа

Задержанная в Париже после матча на турнире "Ролан Гаррос" российская теннисистка Яна Сизикова освобождена из-под стражи, следствие продолжается, сообщили РИА Новости в прокуратуре французской столицы.



"Теннисистка, задержанная вчера, была освобождена в конце дня. Следствие продолжается", — заявили в прокуратуре Парижа.

В пятницу газета Parisien сообщила, что российская теннисистка Яна Сизикова задержана в Париже из-за подозрения в умышленном проигрыше парного матча на "Ролан Гаррос" в 2020 году.

По информации газеты, спортсменка помещена под стражу в Центральной службе гонок и игр (SCCJ) судебной полиции, в ее гостиничном номере прошли обыски. Во французской прокуратуре подтвердили РИА Новости, что Сизикова подозревается в коррупции в спорте и организованном мошенничестве. Посольство РФ в Париже рассказало РИА Новости, что оно в курсе задержания российской теннисистки, дипмиссия находится в контакте с французскими властями по данному вопросу, пишет Прессбол.
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