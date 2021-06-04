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Олимпиада в Токио – это всегда плохая идея: одни Игры сорвались из-за войны, другие навредили экологии, третьи тонут в ковид-истерии

До Олимпиады в Токио меньше двух месяцев, а статус турнира все еще неопределенный: в стране продлили режим чрезвычайной ситуации, вопрос с болельщиками не решили.

Олимпиада в Токио – это всегда плохая идея: одни Игры сорвались из-за войны, другие навредили экологии, третьи тонут в ковид-истерии
Игры наверняка состоятся – но, кажется, еще никогда принимающая страна не была так раздражена надвигающимся турниром.

Вообще, у Токио сложная история отношений с Олимпиадами: три попытки – и всегда проблемы.

Японцы очень хотели получить Игры-1940 – даже договорились с Муссолини


В 1940-м Япония отмечала 2600-летие – возникла идея совместить крупнейший национальный праздник с первыми Играми в Азии. Японские власти надеялись, что это укрепит статус страны как лидера на востоке. К тому же это была хорошая возможность познакомить мир с богатой культурой и в то же время показать, что Япония – передовая держава.

Еще один аргумент в пользу Токио – спортивный всплеск: на Олимпиаде-1932 японцы завоевали 18 медалей и забрались на 5-е место в общекомандном зачете. Дальше результаты только росли.

Оргкомитет Токио-1940 вел агрессивное продвижение, убеждая руководителей европейских стран.

В январе 1935-го посол Японии в Риме Етаро Сугимура встретился с Бенито Муссолини и уговорил вывести кандидатуру Рима из гонки – в обмен Япония поддержала бы заявку итальянцев на Олимпиаду-1944. НОК Италии пришел в ярость от единоличного решения правителя, но подчинился.


Япония так стремилась к Играм, что серьезно потратилась на промо: выделила полмиллиона долларов на ознакомительные поездки спортсменов и официальных лиц в Токио. Президента МОК Анри де Байе-Латура пригласили в страну и полностью оплатили визит в 1936-м. В Европу он вернулся с уверенностью, что Азия проведет успешный турнир.

Все сработало: в июле 1936-го МОК отдал Игры Токио. В стране громко праздновали – вывешивали флаги, запускали салюты и вскоре выпустили памятные марки. Потом зимние Игры-1940 достались Саппоро – и Япония готовилась к историческому дублю: зимняя и летняя Олимпиады в течение нескольких месяцев.

Токио сам отказался от турнира: было много мелких проблем, но глобально помешали война и недовольство населения


Очень быстро посыпались неприятности:

• власти не могли определиться с местом для центрального стадиона;

• эстафета олимпийского огня тоже породила споры – японцам не понравилась идея провести часть маршрута по Китаю, взамен предлагали доставить огонь из Греции на военном корабле или самолете;

• даже роль императора вызвала полемику – по правилам МОК турнир открывает глава принимающего государства, но японский император в то время считался настолько священным, что его голос не передавали через микрофон, громкоговоритель или радио;

• страна быстро восстанавливалась после землетрясения 1923-го, но в Токио все еще не хватало отелей западного типа, переводчиков, а строительство спортивных объектов шло небыстро.

Эти проблемы не выглядели неразрешимыми, и оргкомитет пытался гармонично вписать японскую культуру в традиции Олимпийских игр. Все изменилось в июле 1937-го – с началом японо-китайской войны.


Власти Японии надеялись, что столкновения быстро прекратятся и Олимпиада пройдет по графику. Но вмешивалась другая проблема – финансирование на Игры сокращали в связи с расходами на войну. К тому же нарастало негодование местных жителей, которые не понимали, как проводить мировой праздник спорта, пока солдаты гибнут в сражениях.

В МОК до последнего надеялись, что Игры в Токио состоятся. США и Великобритания уже задумались о бойкоте, но все же японцы на опережение решили судьбу домашних Игр: еще в марте 1938-го чиновники обещали провести Олимпиаду в срок, а в июле страна отказалась от турнира. От Игр в Саппоро – тоже.

Олимпиаду экстренно перенесли в Хельсинки (как оказалось, МОК вел секретные переговоры с финнами еще до отказа японцев). Но турниру тоже помешала война – Вторая мировая. Игры вернулись лишь в 1948-м в Лондоне – страны-агрессоры Германия и Япония в них не участвовали.

Перед Олимпиадой-1964 столицу отстроили заново – по организации турнир один из лучших в истории


Японцы, обошедшие в гонке Детройт, Вену и Брюссель, вновь рассчитывали на успешный турнир. Ключевые задачи – познакомить мир с многогранной культурой страны, а главное – изменить имидж, сложившийся в военные годы.


Олимпиада-1964 считается одной из самых успешных витрин в истории: оргкомитет избежал политического подтекста, несмотря на Холодную войну, соревнования били рекорды посещаемости, прямые трансляции впервые шли через спутник.

Японцы создали невероятно продвинутую инфраструктуру – за несколько лет из города, тяжело переживающего последствия войны, Токио превратился в один из главных мегаполисов мира. Турнир привел и к развитию спорта – именно тогда физкультура прочно вошла в жизнь обычных японцев.

По воспоминаниям очевидцев, еще в 1962-м столица напоминала трущобы с деревянными домами и высотками, построенными наспех. Были проблемы и с питьевой водой, в какой-то момент город заполонили крысы, уровень преступности зашкаливал.

За пару лет Токио преобразился: построили более 10 000 новых зданий, включая несколько пятизвездочных отелей, провели скоростные дороги и расширили сеть метро.

Япония избавлялась от имиджа милитаристской страны и сфокусировалась на будущем, демонстрируя передовые технологии и открытость всему новому.

Изнанка успешных Игр-1964: банды якудза, крах экологии, 200 тысяч убитых собак и кошек


Несмотря на идеальную внешнюю картину, проблем у Токио-1964 хватало. В основном они касались финансов и влияния на окружающую среду.

1 октября 1964-го – за несколько дней до открытия – между Токио и Осакой запустили высокоскоростную железную дорогу Синкансэн. Вот только в Осаке соревнования не проводились, и необходимости форсировать строительство не было. Победило желание произвести впечатление на остальной мир, а спешка и коррупция привели к большим проблемам.

Проект обошелся в миллиард долларов, что в два раза превышало первоначальный бюджет (а в итоге составило почти треть от всех затрат на Игры). После чего президент Японских железных дорог ушел в отставку.

Из-за разросшихся трат на Синкансэн пострадали другие проекты – сократили монорельсовую дорогу, соединявшую аэропорт с центром города. При этом монорельс для экономии провели над водой. Ее состояние заметно ухудшилось, так что вылов рыбы в нескольких районах запретили – жители потеряли рабочие места. Автомагистрали тоже строили над водоемами, что плохо повлияло на экологическую ситуацию: вымирала рыба, на дне рек появлялся осадок, в воду сбрасывали строительные отходы.

Спортивные объекты и новые здания возводили на территории жилых районов. Более 100 домов рядом с олимпийским стадионом снесли, чтобы расчистить место для арены и прилегающей парковки. Зеленые насаждения вырубили, а близлежащую речку залили бетоном. При этом людей переселяли из домов в центре на окраины – из-за оттока населения в центре закрывались школы.

В преддверии Олимпиады в Токио убрали две основные линии троллейбусов, зато расширили автомобильную дорогу: машин стало больше, а воздух хуже.

Многие компании служили прикрытием преступных группировок, на строительных торгах распространилась коррупция, а банды якудза захватили стройплощадки: привозили рабочих, управляли продовольственными предприятиями и контролировали ход не всегда качественного строительства.


Строительство Национального спортивного зала Йойоги в Токио

В стремлении навести чистоту на улицах японцы отлавливали бродячих животных. По оценкам специалистов, в течение года перед Олимпиадой убито около 200 тысяч собак и кошек.

***

Этим летом Токио снова принимает Игры. Вопросов к организаторам много: разросшийся бюджет, плагиат логотипа, коррупция и смерти на стройке.

В этот раз японцы не воспользовались положительным опытом предшественников – в 1964-м соревнования проходили октябре, на 1940-й в планах тоже была осень. А в 2021-м спортсмены выйдут на старт в самую жару – только марафонцев и ходоков пожалели, перенеся соревнования на раннее утро.

Главной проблемой, конечно, остается коронавирус.


И пока МОК непреклонен – Олимпиада будет, несмотря чрезвычайную ситуацию, недовольство населения, врачей и другие проблемы. Возникает лишь один вопрос – отдадут ли Токио Игры еще раз?

Олимпиада, которую так не хотят японцы: в стране режим ЧС, 80% населения против – но выбора нет

Фото: globallookpress.com/Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency, Scherl, Nancy & Steve Ross/Jaynes Gall, Scherl, Yoshio Tsunoda/AFLO; Gettyimages.ru/Keystone/Hulton Archive
Источник: Олег Горунович, Андрей Масловский
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