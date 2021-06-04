На пути Азаренко в третьем круге парижского турнира стала американка Мэдисон Киз (24). Беларуска без проблем расправилась со своей соперницей – 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 11 минут.





В пятницу россиянка Анастасия Павлюченкова (32) обыграла на "Ролан Гаррос" беларуску Арину Соболенко (4).





Ранее с турниром уже попрощались Ольга Говорцова (138), Александра Саснович (103) и Егор Герасимов (78).





Второй в сезоне турнир серии "Большого шлема" стартовал в Париже 30 мая и завершится 13 июня, его призовой фонд составляет более 34 миллионов евро.







