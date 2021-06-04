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Ивулину присудили 30 суток ареста

Якобы за флаг на окне

Автор Youtube-канала «ЧестнОК», журналист Tribuna.com Александр Ивулин осужден на 30 суток ареста.

Его осудили якобы за флаг на окне. Дело рассматривала судья Фрунзенского района Минска Юлия Близнюк.

Во Фрунзенском РУВД на Ивулина составили протокол по части 3 статьи 24.23 якобы за флаг на окне квартиры. Журналист свою вину не признал и заявил, что при обыске флага не было.

Судья отклонила ходатайство с просьбой опросить свидетелей, которые могут подтвердить, что флага не было.

Отметим, 30 декабря Ивулина оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей). 15 ноября его задержали на акции протеста в Минске.

Напомним, люди в гражданском пришли 3 июня около 13:00 с обыском в съемную квартиру, приглашали соседей стать понятыми.
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