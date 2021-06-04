Российская теннисистка задержана в Париже после "слива" матча на Ролан-Гаррос
Российскую теннисистку Яну Сизикову подозревают в умышленном проигрыше на турнире «Ролан-Гаррос».
Спортменка была задержана в Париже.
В ее гостиничном номере прошли обыски. Задержание произошло сразу после ее игры в первом круге женского парного разряда турнира, в котором она выступала в парном разряде с американкой Мэдисон Брингл. Они играли против румынок Патрисии Тиг и Андреа Миту.
Букмекеры обратили внимание на серию подозрительных ставок на то, что румынские теннисистки выиграют пятый гейм второго сета. В нем подавала Сизикова, допустив две двойные ошибки. Они с Бренгл уступили гейм под ноль.
Источник: bfm.ru
11:40 04/06/2021
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