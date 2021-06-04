Наоми Осака снялась с еще одного турнира
Японская теннисистка Наоми Осака снялась с турнира в Берлине, старт которого запланирован на 14 июня.
Вторая ракетка мира на этой неделе отказалась от участия в Открытом чемпионате Франции из-за проблем с психическим здоровьем. Ранее японка также отказалась от общения с медиа.
В то же время Осака остается в заявочном листе Уимблдона. Сейчас спортсменка находится в Лос-Анджелесе.
Ранее стало известно, что Наоми заработала более 50 миллионов долларов за последний год. Тем самым японка установила рекорд женского спорта.
09:47 04/06/2021
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