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Наоми Осака снялась с еще одного турнира

Японская теннисистка Наоми Осака снялась с турнира в Берлине, старт которого запланирован на 14 июня.


Вторая ракетка мира на этой неделе отказалась от участия в Открытом чемпионате Франции из-за проблем с психическим здоровьем. Ранее японка также отказалась от общения с медиа.

В то же время Осака остается в заявочном листе Уимблдона. Сейчас спортсменка находится в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что Наоми заработала более 50 миллионов долларов за последний год. Тем самым японка установила рекорд женского спорта.
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