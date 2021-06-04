Главный тренер мужской сборной Беларуси по вольной борьбе: ребята хотят медаль на Олимпийских играх
Иван Янковский рассказал о подготовке команды к Олимпиаде.
Поднимаем общефизическую подготовку, работаем над функциональным — функционалку повышаем. Осталось нам пять дней до завершения сбора, и мы соберемся 20 июня на сборе. В Кисловодске будет у нас основной, ключевой, где мы будем готовиться со сборной России. Ребята в порядке, позитивно настроены. Что самое важное мне нравится в них, что им недостаточно лицензии, они хотят медаль на Олимпийских играх. Я в них верю, — цитирует Янковского СТВ.
08:30 04/06/2021
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