«Крумкачы» о задержании Ивулина и Писаренко: «Желаем ребятам силы и стойкости, верим в торжество справедливости»
«Крумкачы» сообщили о задержании игрока команды, блогера и журналиста Александра Ивулина.
«В четверг нападающий нашего клуба не явился на тренировку. Позднее оказалось, что он задержан неизвестными людьми в штатском, пишет Трибуна.
Нападающий «Крумкачоў» Александр Ивулин в четверг отсутствовал на тренировке команды, и связи с ним не было. Позднее оказалось, что около 13.00 в квартиру Александра пришли с обыском люди в гражданском. Ивулина и монтажера проекта «ЧестнОК» Ярослава Писаренко увезли в неизвестном направлении.
Мотивы задержания, а также их нынешнее местонахождение клубу неизвестны.
Желаем ребятам силы и стойкости, а также верим в торжество справедливости», – сообщает официальный сайт клуба.
21:21 03/06/2021
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