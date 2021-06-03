Я сначала подумал, что проблема может быть в рекламе букмекерских контор, которые есть на КХЛ ТВ, — и это как-то влияет на то, что это нельзя показывать в Беларуси. Может быть. Но насколько я помню, в Беларуси и казино разрешены, то есть там нет жестких запретов. Трудно сказать. Но я бы не стал делать вывод, что отказ от КХЛ ТВ может привести к тому, что минское "Динамо" пропустит следующий сезон.





"Динамо" Минск может пропустить сезон из-за многих причин. Например, точно ясно, что минское "Динамо" на данную минуту не сможет попасть в Финляндию и в Латвию на своем самолете, то есть им нужно будет ехать из Москвы — проблема. К ним точно не поедут латыши и финны — вторая проблема...





В принципе, что мы потеряем, если "Динамо" Минск уйдет из КХЛ? Да ничего мы не потеряем, — сказал Шевченко на YouTube-канале "Держи передачу".







