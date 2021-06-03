



– Как мы и писали перед началом сезона, несмотря на то, что нас по вынужденным причинам в этот сложный отрезок для нашей страны нет на трибунах, мы не остались в стороне и пристально следим за происходящим на поле и за его пределами, пишет Трибуна.





Мы продолжаем радоваться вашим победам и огорчаться неудачам. Знаем, что вы – одни из немногих в футбольной Беларуси, кто до сих пор отказывается «плясать под дудочку» и подписывать так называемое «провластное письмо спортсменов». Поверьте, для нас важно осознавать, что вы так высоко цените свою честь и свободу!





Знаем, какое колоссальное оказывается на вас давление, восхищаемся вашей стойкостью и говорим огромное спасибо за вашу солидарность! – говорится в сообщении.