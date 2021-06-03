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Восемь белорусских боксеров выступят на турнире европейской олимпийской квалификации в Париже, сообщает Sputnik.





Соревнования начнутся в пятницу 4 июня и продлятся до 8 июня. Интересно, что турнир стартовал в прошлом году в Лондоне, но был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021-й в столицу Франции.





К слову, белорусские боксеры стартовали на нем вполне успешно, а организаторы турнира пообещали, что все результаты и жеребьевка сохранятся на следующий год.





За путевки на Олимпиаду в Токио борьбу продолжат Юлия Апанасович (51 кг), Виктория Кебикова (75 кг), Галина Бруевич (57), Дмитрий Асанов (63), Александр Радионов (69), Виталий Бондаренко (75), Михаил Долголевец (81) и Владислав Смягликов (91).





Белорусская команда в Париже

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Если хотя бы одна девушка сумеет пробиться на Игры, это будет существенный успех белорусского бокса: на Олимпиадах белоруски раньше не выступали.





Тренировались с Олимпийской сборной России





Как рассказал Sputnik исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский, в организации рассчитывают на четыре путевки.





"Учитывая непростые обстоятельства, будем стараться завоевать четыре лицензии – программа максимум. Ребята подготовлены хорошо, недавно провели продуктивный сбор в Сочи с олимпийской сборной России. Это огромный опыт для наших спортсменов", – сказал он.





По словам Сабалевского, женская сборная тренировались в спорткомплексе "Стайки" своими силами в условиях коронавируса и ограничений". Тем не менее, им специально подбирали спарринг-партнеров.





Парижские трудности





"Белавиа" из-за введенных ранее запретов на пересечение воздушного пространства Украины и других стран Европы вынуждена была изменить маршруты своих самолетов. В Париж воздушные суда нашей страны также пока не пускают. Боксеры нашли выход – ехать через Киев.





"У спортсменов был трансфер до Киева на автобусе, а оттуда – отправились в Париж. Украинская сторона помогла нам в этой ситуации. Атлеты и тренеры вылетели из аэропорта Борисполя во вторник, так что во Франции боксеры даже успели уже потренироваться", – добавил Сабалевский.











