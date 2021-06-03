



«Игры невозможно отложить снова. Мы и так уже приняли значительные меры. Если опять отложить турнир на более поздний срок, невозможно будет подготовить олимпийские объекты, пишет Трибуна.





Если ситуация в мире будет настолько тяжелой, что большинство команд не смогут приехать, у нас не получится провести турнир. Это единственное обстоятельство, которое может привести к отмене Олимпиады», – сказала Хашимото.





Глава оргкомитета Токио-2020 выразила уверенность в том, что Олимпийские игры состоятся.





«Вероятность того, что Игры состоятся – 100%. Вопрос состоит только в том, как провести их максимально надежно и безопасно.





Главная проблема заключается в том, как контролировать большой приток людей. Если существует вероятность вспышки COVID-19 во время Олимпиады, мы должны быть готовы к тому, что провести ее без зрителей.





Мы пытаемся создать как можно более полную ситуацию пузыря, чтобы иметь безопасное пространство для людей, которые приезжают из-за рубежа, а также для жителей Японии. Мы делаем все, что можем, и оцениваем ситуацию со всей тщательностью», – заявила Хашимото в интервью BBC.