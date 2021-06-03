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Глава оргкомитета Токио-2020: «Вероятность того, что Олимпийские игры состоятся – 100%»

Глава оргкомитета Токио-2020 Сеико Хашимото назвала обстоятельство, при котором Олимпийские игры в Японии могут быть отменены.


«Игры невозможно отложить снова. Мы и так уже приняли значительные меры. Если опять отложить турнир на более поздний срок, невозможно будет подготовить олимпийские объекты, пишет Трибуна.

Если ситуация в мире будет настолько тяжелой, что большинство команд не смогут приехать, у нас не получится провести турнир. Это единственное обстоятельство, которое может привести к отмене Олимпиады», – сказала Хашимото.

Глава оргкомитета Токио-2020 выразила уверенность в том, что Олимпийские игры состоятся.

«Вероятность того, что Игры состоятся – 100%. Вопрос состоит только в том, как провести их максимально надежно и безопасно.

Главная проблема заключается в том, как контролировать большой приток людей. Если существует вероятность вспышки COVID-19 во время Олимпиады, мы должны быть готовы к тому, что провести ее без зрителей.

Мы пытаемся создать как можно более полную ситуацию пузыря, чтобы иметь безопасное пространство для людей, которые приезжают из-за рубежа, а также для жителей Японии. Мы делаем все, что можем, и оцениваем ситуацию со всей тщательностью», – заявила Хашимото в интервью BBC.
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