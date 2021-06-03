Казань может подать заявку на проведение летней Олимпиады после снятия санкций
Казань может рассмотреть подачу заявки на проведение летних Олимпийских игр после того, как закончится действие санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в 2022 году.
Об этом сообщил РИА Новости министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
CAS 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры, пишет Прессбол.
"Мечты об Олимпиаде у нас есть давно. Мы их не теряем, но вы знаете, что сегодня наша страна находится не в том положении, чтобы подавать какие-либо заявки. Как только появится возможность, мы эту тему будем прорабатывать с федеральным центром, потому что подает заявку не какой-то город или республика, а страна. И там нужны определенные гарантии правительства. Вся дорожная карта понятна. Для летних Игр Казань — самый готовый в стране город. Если мы говорим про 2036 год, то это слишком большой отрезок времени. Что-то потребует обновления", — сказал Леонов.
"У нас есть идея построить уникальный для страны центр для хайдайвинга, — добавил он. — Этот спорт сейчас динамично развивается и в перспективе может попасть в олимпийскую программу. А тренироваться негде. Потому что и климат не позволяет, и инфраструктурно это достаточно сложно. Мы всегда только предложить свою кандидатуру на Олимпийские игры. Как говорится, ждем у моря погоды".
19:16 03/06/2021
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