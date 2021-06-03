



Об этом сообщил РИА Новости министр спорта Татарстана Владимир Леонов.





CAS 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), согласно которому России в течение двух лет запрещено проводить чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские игры, пишет Прессбол.





"Мечты об Олимпиаде у нас есть давно. Мы их не теряем, но вы знаете, что сегодня наша страна находится не в том положении, чтобы подавать какие-либо заявки. Как только появится возможность, мы эту тему будем прорабатывать с федеральным центром, потому что подает заявку не какой-то город или республика, а страна. И там нужны определенные гарантии правительства. Вся дорожная карта понятна. Для летних Игр Казань — самый готовый в стране город. Если мы говорим про 2036 год, то это слишком большой отрезок времени. Что-то потребует обновления", — сказал Леонов.





"У нас есть идея построить уникальный для страны центр для хайдайвинга, — добавил он. — Этот спорт сейчас динамично развивается и в перспективе может попасть в олимпийскую программу. А тренироваться негде. Потому что и климат не позволяет, и инфраструктурно это достаточно сложно. Мы всегда только предложить свою кандидатуру на Олимпийские игры. Как говорится, ждем у моря погоды".











